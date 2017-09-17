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حسام غالي أساسيًا في تشكيل النصر أمام الأهلي بالدوري السعودي

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حسام غالي أساسيًا في تشكيل النصر أمام الأهلي بالدوري السعودي حسام غالي أساسيًا في تشكيل النصر أمام الأهلي بالدوري السعودي

التحرير

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أعلن فريق النصر السعودي، والمحترف ضمن صفوفه المصري حسام غالي، عن تشكيل الفريق الذى سيخوض مواجهة الأهلي، فى المباراة المقرر لها بعد قليل، فى إطار منافسات الأسبوع  الثالث من عمر الدوري السعودي.

وشهد تشكيل فريق النصر مشاركة المصري حسام غالى أساسيًا من بداية اللقاء.

وجاء تشكيل الفريق السعودي كالأتي:

فى حراسة المرمى : وليد عبد الله

خط الدفاع : خالد الغامدى - عمر هوساوى - برونو اوفينى - سعد لكرو

خط الوسط : حسام غالى - عوض خميس - ليوناردو - - أحمد الفريدى - يحي الشهري

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فى الهجوم : محمد السهلاوى

وجاء على مقاعد البدلاء كلاً من :

حسين شيعان - عبد الإله العمرى - عبد العزيز الجبرين - فهد الجميعة - محمد فوزير - سامى النجعى - ويليام جيبور

 

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التحرير

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