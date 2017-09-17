ابنة عجوز بورسعيد: «أخي بريء من قتل والدتي.. وارحمونا من الشائعات»

التحرير

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نفى مصدر أمني ما تداولته وسائل إعلام عن وفاة سيدة عجوز تدعى زينب محفوظ، في الثمانيات من عمرها، نتيجة تعرضها ​للضرب المبرح والتعذيب الشديد من جانب ابنها لإرضاء زوجته التي اشتكت منها.​

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الأحد أن السيدة المذكورة تدعى زينب السيد أحمد محفوظ"، 79 عاما.

وترجع واقعة وفاة العجوز - بحسب المصدر- إلى يوم الخميس الماضي عندما تلقى قسم شرطة العرب في بورسعيد إخطارًا من مستشفى "المبرة" بوصول الحاجة زينب مصابة بكدمات متفرقة في الوجه و لايمكن استجوابها لمعاناتها من اضطرابات بدرجة الوعي، وتم وضعها بالعناية المركزة.

ونفى ابن السيدة ويدعى "العربي العربي مصطفى فرحات" علمه سبب إصابة والدته، ولم يتهم أحدا، مؤكدا في محضر الشرطة رقم 11 أحوال العربأن والدته مقيمة طرف أخيه في مساكن اللنش بحي المناخ.

وأضاف المصدر: «في اليوم الثاني توفيت السيدة، وقامت ابنتها التي تعمل مدير عام بمجلس الوزراء بتحرير محضر بقسم شرطة الزهور ضد أخيها العربي تشتكي أنه قام بسبها في أثناء دفن والدتها، ولم توجه له أي اتهام بقتل والدتهما».



وفي ختام تصريحاته أكد المصدر أنه تبين أن السيدة العجوز توفيت نتيجة سقوطها على وجهها، مشيرا إلى أنه تم إغلاق ملف القضية ولا يوجد أي متهم مقبوض عليه أو تحقيقات بالنيابة.

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«ارحمونا احنا اتفضحنا عالميًا بيجيلي تليفونات من أمريكا وليبيا والكويت والأردن ويتحدثون عن شائعة الحاجة زينب التي قتلها ابنها».. كلمات بدأت بها ابنة السيدة العجوز حديثها لـ"التحرير".

وقالت رجاء العربي، ابنة الحاجة زينب، إن والدتها كانت تقيم لدى أخيها في بورسعيد وكانت حالتها الصحية صعبة إذ كانت ترتدي نظارة «كوباية» وطقم أسنان.

وتابعت: «يوم الثلاثاء الماضي اتصلت بي زوجة أخي وأخبرتني بأن والدتي سقطت على الأرض، فضغط طقم الأسنان على شفتها فصنع كدمات في الشفة وفي الأنف، كما دخلت النضارة في تجويف العين، وتم استدعاء الدكتور محمود حلمي، الدكتور الخاص بها، وأخبرهم بأنها كدمات وسوف يتحول لونها إلى اللون الأزرق في اليوم التالي قمنا بدهانها بمرهم كتبه لها».

وأضافت ابنة السيدة: «توجهت إلى منزل أخي واتصلت بالطبيب وطلبت نقلها إلى المستشفى وبالفعل تم نقلها عن طريق الإسعاف ويوجد إيصال الإسعاف بحوزتي، وتم تسجيل دخولها بالمستشفى، وكشف عليها دكتور الرعاية وتم عمل أشعة مقطعية في المخ وأخبروني بأن لديها جلطة، وكانت حالتها صعبة جدًا، وفي اليوم التالي تدهورت حالتها للغاية وتوفيت».

واستكملت حديثها بغضب: «الموضوع كبر جدًا وهناك ناس ضميرهم سمح لهم بالدخول على متوفية وتصويرها بهذا المنظر واتهام أخيها الشريف المحترم الطيب - كما وصفته- الذي تحملت زوجته أمي أكثر من أولادها أنفسهم، وتم اتهام أخي بشروع في قتل ونيابة ومباحث وشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وحصلنا على تصريح الدفن ولا يوجد أي جناية».

ووجهت السيدة الشكر لكل العاملين بمستشفى المبرة على جهودهم وذوقهم وأخلاقهم معهم خلال تعاملهم معها عقب وفاة والدتها.