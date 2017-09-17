وزير النقل: ازدواج الطريق الصحراوى بجنوب الصعيد غير مفيد

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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات إن ازدواج الطريق الصحراوى بجنوب الصعيد غير مفيد، متابعا: «لا نستطيع حاليا عمل ازدواج للطريق الصحراوي الغربي، لكن من الممكن التفكير في ذلك بالمستقبل».

وأضاف عرفات، خلال تفقده اليوم الأحد كوبرى كلابشة الجديد بأسوان، أن ازدواج الطريق الصحراوي لا يعتبرها مجرد مطالب من الأهالي، ولكن هناك حسابات هندسية من حيث شكل الطلب على النقل حسب عدد السيارات فى اليوم والشهر والسنة والأنشطة المحيطة.

وأكد أن وزارة النقل تسعى حاليًا إلى الانتهاء من الكباري التى يجرى إنشاؤها وتمثل شريانا للتنمية، والتى سينتج عنها نقل أنشطة وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة، إلى جانب مشروعات التعمير الزراعي.

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وأوضح الوزير أن هناك اهتمام من الوزارة بصيانة الطرق وزيادة توفير سلامة المرور فى ظل زيادة الطلب على النقل على شبكات الطرق، حيث تم تكليف الشركات القابضة التى تتولى أعمال الصيانة لإعادة تخطيط الطرق وإقامة العواكس والحمايات الجانبية.

وطالب عرفات المسؤولين بوزارة النقل بإجراء أعمال الرفع المساحي وإيجاد حلول مرورية للمناطق والبؤر الخطرة بالطرق الصحراوية التى تربطها بالمدن سواء فى الصعيد أو غيره.