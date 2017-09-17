رئيس «تعليم البرلمان»: نظام الثانوية العامة لن يتغير إلا بتعديل القانون

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أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة خصصت اجتماعها اليوم الأحد؛ لمناقشة القرارات الوزارية الأخيرة فيما يتعلق بإلغاء الشهادة الابتدائية، واعتبار مادة الحاسب الآلي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، بالإضافة إلى مناقشة نظام الثانوية الجديد الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم، فضلاً عن استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد وموضوع صيانة المدارس.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات الوزارة شهد مناقشة آراء أعضاء اللجنة في القرارات الوزارية الأخيرة، مشيرا إلى أن اللجنة تبلور آراءها، وستستمع إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه القرارات استعدادا للقاء آخر مع الوزير في أكتوبر المقبل.

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وأشار شيحة إلى أن دور لجنة التعليم بالبرلمان ليس فقط إعداد التشريعات، وإنما التأكد من أن قرارات الوزارة سليمة وعلى قدر من التوافق المجتمعي وتمت بطريقة مدروسة ومنضبطة، وهذا دور اللجنة الرقابي على أعمال الوزارة. وعن صيانة المدارس قال إن اللجنة هدفها الاستماع إلى المشكلات الموجودة في بعض المدارس ولو احتاجت الوزارة لأي دعم من الحكومة ستكون اللجنة سندا لها في هذا الأمر.

وحول نظام الثانوية العامة، قال رئيس لجنة التعليم، إن النظام التراكمي على 3 سنوات الذي طرحه الوزير ما زال موضع بحث ونقاش داخل اللجنة، وستقوم اللجنة بدراسته مع عدد من الخبراء والمتخصصين، مضيفًا: «لو تطلب الأمر عقد جلسة استماع مع الخبراء والمتخصصين سنفعل ذلك»، وطمأن الدكتور جمال شيحة المواطنين بأن نظام الثانوية العامة لا يتغير إلا بتعديل القانون، وبالتالي فإن لجنة التعليم ستكون هي المنوطة بذلك وبالتالي لن يمر إلا إذا كان في مصلحة الشعب.

وقال إن قناعته الشخصية ضد هذا النظام حتى الآن إلا لو تم إقناعه بعكس ذلك من قبل الوزير والخبراء، لأنه قد يتحول إلى تجارة وزيادة الدروس الخصوصية، وسنكون حائط صد ضد هذا النظام لو شعرنا بذلك.