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السيسى يهنئ رئيس أنجولا المنتخب

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مصراوي Masrawy

السيسى يهنئ رئيس أنجولا

07:30 م الأحد 17 سبتمبر 2017

السيسى يهنئ رئيس أنجولا المنتخب

الرئيس عبد الفتاح السيسى

القاهرة- أ ش أ:

صرح السفير خالد عبد الرحمن حسن سفير لدى أنجولا، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث ببرقية تهنئة إلى جواوو لورينز رئيس جمهورية أنجولا المنتخب.

وأعرب في الرسالة عن ترحيب مصر بعقد العملية الانتخابية في أنجولا مؤخراً والتي اتسمت بالديمقراطية والسلمية، وشارك فيها نسبة كبيرة من أبناء الشعب الأنجولي.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن خالص تمنياته بالتوفيق للرئيس الأنجولي المنتخب في أداء مهام منصبه الجديد والعمل لتحقيق أمال الشعب الأنجولي الشقيق، وأكد على اهتمام مصر بتطوير علاقاتها الثنائية التاريخية بين البلدين، والتنسيق في كافة الموضوعات الدولية والإقليمية، خاصة في إطار الاتحاد الأفريقي.

وأوضح السفير خالد عبد الرحمن حسن - فى بيان للخارجية اليوم الأحد- أن الخطاب تضمن توجيه دعوة من الرئيس السيسى إلى الرئيس الأنجولي لزيارة مصر في أقرب فرصة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.​

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