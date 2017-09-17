"​التنسيق الحضاري" يطور كورنيش بنها وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة

بنها- أ ش أ:

بحث المهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة مع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية المشروع المقترح لتطوير كورنيش مدينة بنها وميدان احمد عرابى بشبرا الخيمة بشكل حضاري وجمالي لائق.

وقال رئيس الجهاز، في تصريح صحفي اليوم، أن تطوير كورنيش بنها وميدان أحمد عرابي يأتي في إطار خطة الجهاز لنشر ثقافة التنسيق الحضاري في الفراغات العامة والميادين بما يحقق أسس ومعايير التنسيق الحضاري وتحسين الصورة البصرية في مراكز المدن والفراغات العامة.

وأضاف "أبو سعده" أنه تم مناقشة تطوير الكورنيش بداية من كوبري كفر الجزار وحتى كوبري الفحص آخر الفلل بحيث سيتم تقسيم المنطقة إلى ثلاث قطاعات عرضية سيتم تطويرهم من خلال إنشاء أماكن لهواة الصيد وأماكن جلوس للمواطنين ومدرجات لجلوس الشباب وممر لركوب الدراجات وعمل منطقة خاصة للكافيرتيات والمطاعم وأكشاك البيع وأماكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل ساحات للإحتفالات ومصلي ودورات للمياه.

كما قدم فريق عمل الجهاز مشروع لتطوير ميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة من خلال المقترح الذي تم مناقشته لحل المشاكل المرورية لميدان أحمد عرابي وتخصيص أماكن للمشاه بما لا يتعارض مع سير السيارت، بالإضافة لرفع كفاءة الميدان من خلال تنسيق الفراغ العام به وتطوير الواجهات المحيطة بالميدان لتحقيق الإستغلال الأمثل للميدان حضارياً ومرورياً.

كما قام فريق عمل الجهاز بعرض المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة القناطر التراثية والتي وضعت حلولاً علمية للحفاظ على القناطر الخيرية التي تعكس مدى تقدم الدولة المصرية في ذلك الوقت، وقد وضعت دراسة متكامله للحفاظ عليها وذلك من خلال تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري وإعادة تأهيل المباني ذات القيمة المتميزة والأثرية بتوظيفها بأنشطة مناسبة مما يدر عائد إقتصادي يحقق وسيلة تمويل ذاتية للحفاظ وتطوير الحديقة، وعمل توثيق علمي للقناطر الخيرية شامل المباني والأشجار النادرة من خلال منهج علمي متخصص وذلك بعد ترميمها وتطويرها، وتسهيل الوصول للقناطر عن طريق الأتوبيس النهري رحلات يومية.

يذكر أن المشروعات الثلاثة ستغير من وجه محافظة القليوبية ومدينة بنها وستكون مصدراً لجلب الإستثمارات للمحافظة من خلال الإعلانات وحقوق إستغلال اللافتات الإعلانية والرعاة للأنشطة المختلفة وحقوق الإنتفاع للكافيتريات.