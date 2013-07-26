الحلقة (11) من "تحت الأرض": أمن الدولة وراء تفجير الكنيسة

كتب : أسماء بدوي منذ 14 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "تحت الأرض"، مقابلة "جمال الجبالي"، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، بصديقه "علي"، الذي يجسد شخصيته ياسر المصري، بعد هروبه.

وتبين من خلال أحداث الحلقة أن جمال المتهم في تفجير الكنيسة تابعا لتنظيم بجهاز أمن الدولة، وهو المسؤول عن أعمال التفجيرات.

كما شهدت أحداث المسلسل، أن تحليل DNA الخاص بابن "علي" أثبت أنه ليس ابنه، وقامت زوجته بإجراء التحليل في الخارج، دون علم زوجها.

جدير بالذكر أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.