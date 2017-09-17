قطر تشتري 24 طائرة مقاتلة بريطانية من طراز "تايفون"

الدوحة - (د ب أ):

قال وزير الدفاع البريطاني سير مايكل فالون إن بلاده ترحب برغبة دولة قطر في المضي قدما لشراء طائرات بريطانية مقاتلة من طراز "تايفون" وتعزيز علاقات التعاون بين بريطانيا وقطر في المجال العسكري.

جاء هذا عقب توقيع فالون، اليوم الأحد، مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية في الدوحة على خطاب نوايا بشأن اعتزام قطر شراء 24 طائرة عسكرية من طراز "تايفون".

وأشار بيان صحفي صدر عقب التوقيع، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إلى أن المملكة المتحدة وقطر تقيمان علاقة دفاع وثيقة وطويلة الأمد. ويؤكد خطاب النوايا الذي وقع اليوم على تعميق التعاون العسكري القائم بين البلدين، وإتاحة الفرصة لتعزيز أمن جميع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة الموقعة اليوم .

وقال فالون: "بعد عدة سنوات من المفاوضات بين بلدينا، يسرني أننا قد استطعنا اليوم التوقيع مع وزير الدفاع القطري، على خطاب النوايا هذا لشراء 24 طائرة تايفون من جانب قطر".

وتابع البيان، أن هذا الاتفاق يعتبر أول عقد دفاع رئيسي لبريطانيا مع قطر، أحد الشركاء الاستراتيجيين للمملكة المتحدة، وهذه لحظة هامة في علاقتنا الدفاعية وأساس لتعاون أوثق للدفاع بين بلدينا. ونأمل أيضا أن يساعد ذلك على تعزيز الأمن في المنطقة وبين جميع حلفاء بريطانيا في الخليج وتعزيز التعاون البيني الذي تمثله طائرات التايفون عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وتعزيز أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر بالغ الأهمية لأمن المملكة المتحدة.

وأضاف البيان، أن المملكة المتحدة وقطر تتقاسمان مصالح متبادلة في مجال الدفاع، بما في ذلك مكافحة التطرف العنيف، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن طائرات التايفون تعتبر من الطائرات القتالية متعددة الأدوار ولديها القدرة على المدى الطويل لتكون في طليعة القوى الجوية لسنوات عديدة.