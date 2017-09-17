​انتهاء اختبارات القبول بمعهد شعبة العلوم الإسلامية بالأزهر.. والنتيجة قريبًا

كتب- محمود مصطفى:

انتهت اختبارات قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد شعبة العلوم الإسلامية بالقاهرة اليوم الأحد، بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2017 - 2018، والتي انعقدت بمدينة البعوث الإسلامية الأسبوع الماضي.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية - في بيان اليوم - إلى أنه تقدم للامتحانات 900 طالب من جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية ممن توفرت فيهم شروط الالتحاق بالاختبارات، التي شملت قياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية، وحفظ القرآن الكريم، والذكاء والتفكير الابتكاري، والتفكير الناقد، والتي وضعها متخصصون من كليات التربية، كما تكفل الأزهر بالانتقالات والمعيشة للطلاب المتقدمين للاختبارات خلال فترة الاختبارات تيسيرا عليهم.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة هذه الاختبارات خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لقرب بدء الدراسة للعام الجديد، والذي سيشهد حراكًا ونشاطًا مميزا لتخريج جيل جديد من الدعاة بمهارات وعقول ناضجة تؤهلها للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

يشار إلى أن الدفعة المقرر قبولها لهذا العام تعد الأولى التي تلتحق بالمقر الجديد لشعبة العلوم الإسلامية، والذي تم إنشاؤه في مدينة القاهرة الجديدة وتزويده بوسائل تعليمية متقدمة وقاعات دراسية مجهزة، إضافة إلى سكن داخلي للطلاب يضم غرف إقامة ومطاعم وملاعب، وذلك لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتحصيل العلم وتأهيلهم للقبول بالكليات الشرعية بجامعة الأزهر.