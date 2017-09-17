أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​انتهاء اختبارات القبول بمعهد شعبة العلوم الإسلامية بالأزهر.. والنتيجة قريبًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​انتهاء اختبارات القبول بمعهد شعبة العلوم الإسلامية بالأزهر.. والنتيجة قريبًا

07:09 م الأحد 17 سبتمبر 2017

​انتهاء اختبارات القبول بمعهد شعبة العلوم الإسلامية بالأزهر.. والنتيجة قريبًا

أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:

انتهت اختبارات قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد شعبة العلوم الإسلامية بالقاهرة اليوم الأحد، بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2017 - 2018، والتي انعقدت بمدينة البعوث الإسلامية الأسبوع الماضي.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية - في بيان اليوم - إلى أنه تقدم للامتحانات 900 طالب من جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية ممن توفرت فيهم شروط الالتحاق بالاختبارات، التي شملت قياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية، وحفظ القرآن الكريم، والذكاء والتفكير الابتكاري، والتفكير الناقد، والتي وضعها متخصصون من كليات التربية، كما تكفل الأزهر بالانتقالات والمعيشة للطلاب المتقدمين للاختبارات خلال فترة الاختبارات تيسيرا عليهم.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة هذه الاختبارات خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لقرب بدء الدراسة للعام الجديد، والذي سيشهد حراكًا ونشاطًا مميزا لتخريج جيل جديد من الدعاة بمهارات وعقول ناضجة تؤهلها للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

يشار إلى أن الدفعة المقرر قبولها لهذا العام تعد الأولى التي تلتحق بالمقر الجديد لشعبة العلوم الإسلامية، والذي تم إنشاؤه في مدينة القاهرة الجديدة وتزويده بوسائل تعليمية متقدمة وقاعات دراسية مجهزة، إضافة إلى سكن داخلي للطلاب يضم غرف إقامة ومطاعم وملاعب، وذلك لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتحصيل العلم وتأهيلهم للقبول بالكليات الشرعية بجامعة الأزهر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وكيل الأزهر: على الولايات المتحدة اتخاذ موقف من حكومة ميانمار

    أخبار

  • ننشر نص كلمة شيخ الأزهر في مؤتمر "السلام" بألمانيا

    أخبار

  • فرج عامر: موقف الأزهر من مسلمي الروهينجا جاء حاسمًا

    أخبار

  • "الشحات الجندي": الأزهر سيرسل وفدًا لمُساعدة مسلمي الروهينجا

    أخبار

إعلان

5989a46724.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم

وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم