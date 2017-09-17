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بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد خدمات معبدي الأقصر والكرنك

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد خدمات معبدي الأقصر والكرنك

06:43 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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مساعد وزير الداخلية للقناة يتفقد الخدمات الأمنية في السويس (صور)

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مساعد وزير الداخلية للقناة يتفقد الخدمات الأمنية في السويس (صور)

الأقصر - محمد محروس:

تفقد مدير أمن الأقصر اللواء مصطفى صلاح، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين معبد الأقصر وميدان أبو الحجاج ومعبد الكرنك، حيث تابع الحالة الأمنية واستنفار الخدمات وتفعيل الخطط الشرطية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

واطمأن مدير أمن الأقصر على مدى جاهزية القوات وصلاحية المعدات والسيارات والأسلحة، فيما نبه الأفراد إلى ضرورة اليقظة والالتزام بالمهام المكلفين بها، ومراعاة قواعد التأمين الذاتي، وتحقيق التواجد الفعال لمنع وقوع الجريمة، وحسن معاملة المواطن.​

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