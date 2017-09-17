هالي: أمريكا ستدمر كوريا الشمالية إذا اضطرت للدفاع عن نفسها

نيويورك - (د ب أ):

حذرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، كوريا الشمالية قائلة إنها قد تواجه التدمير إذا جعلت الولايات المتحدة تضطر إلى اتخاذ إجراء دفاعي في وجه التجارب الصاروخية المتكررة من جانب بيونج يانج.

وقالت هالي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع: "إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها أو حلفائها بأي طريقة سيتم تدمير كوريا الشمالية".

وأعربت هالي عن تفاؤلها بإمكانية حل النزاع سلميا، وأن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي للجولة الأخيرة من العقوبات الدولية.

كان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون قد صرح ، أثناء متابعة جونج عملية إطلاق الصاروخ التجريبي "هواسونج 12" الباليستي، أول أمس الجمعة، شمال المحيط الهادي، عابرا أجواء اليابان، أن إجراء التجربة النووية واطلاق الصاروخ بأنهما مخططان لاستهداف الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: "إن هدفنا النهائي هو تحقيق توازن القوى الحقيقي مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا يتجرأ حكامها في الإدلاء بتصريحات تجاه بلادنا مثل الخيار العسكري وغيره" .

كانت كوريا الشمالية قد أجرت اختبرت قنبلة هيدروجينية في مطلع الشهر الجاري .