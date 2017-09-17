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حكومة الحوثيين تناشد الأمم المتحدة الضغط على التحالف لوقف الحظر على مطار صنعاء

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مصراوي Masrawy

حكومة الحوثيين تناشد الأمم المتحدة الضغط على التحالف لوقف الحظر على مطار صنعاء

06:36 م الأحد 17 سبتمبر 2017

حكومة الحوثيين تناشد الأمم المتحدة الضغط على التحالف لوقف الحظر على مطار صنعاء

مطار صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

ناشدت حكومة جماعة أنصار الله الحوثية، وحلفاؤها من حزب الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، الأمم المتحدة من أجل الضغط على التحالف العربي لإيقاف الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي منذ أكثر من عام.

جاء هذا في تصريح على لسان مازن غانم، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد (تابعة لحكومة الحوثي وصالح)، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وناشد غانم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التحرك السريع لإيقاف ما وصفها بالممارسات غير القانونية واللاإنسانية بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية، وهو ما تسبب في كارثة إنسانية وحول اليمن إلى "سجن كبير".

وأضاف: أن" إحصائيات وزارة الصحة (في حكومة الحوثيين) تشير إلى وفاة ما يقارب 13 ألفا و395 مريضا منذ بداية إغلاق مطار صنعاء الدولي بمعدل 37 حالة وفاة في اليوم نتيجة عدم تمكنهم من السفر أو الحصول على أدوية ومحاليل طبية تنقل عبر الجو".

وتابع: أن" 95 ألف مريض ينتظرون مصيرا مجهولا نتيجة استمرار إغلاق مطار صنعاء بالإضافة إلى الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج أو من يرغبون في العودة إلى الوطن خاصة والعام الدراسي الجديد على الأبواب".

وطالب المسؤول الحوثي، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها والعمل على فتح مطار صنعاء الدولي لاعتبارات إنسانية بحتة.

ومنذ أغسطس من العام الماضي، يفرض التحالف العربي حظرا على مختلف الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي، أكبر مطارات اليمن، مع سماحه فقط للرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي .

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