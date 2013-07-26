الحلقة (13) من "أبو الملايين": زواج "وضاح" من "غادة"

كتب : منى السداوي منذ 5 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل أبو الملايين قدرة "وضاح" الذي يلعب دوره الفنان ناصر القصي، على إقناع "غادة" التي تلعب دورها الفنانة أمل الموضي بالزواج منه بدون السفر لأوروبا لقضاء شهر العسل.

تدور أحداث الحلقة حول إتمام "وضاح" الزيجة من "غادة"، وإرسال "صقر" مساعده ليستدعي أخوه في ليلة زواجه حتى يوقع على بعض الأوراق.

يخسر "صقر" 50 مليون درهم بسبب عدم اهتمام "بن شوصان" و"بطي"، من وجود البضائع في حقائبهم، وهروب "فيكترو".

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، سعيد سالم، حسن البلام وميس عمر وأمل الموضي.