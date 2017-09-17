المالكي يدعو إلى إلغاء أو تأجيل استفتاء كردستان

بغداد (د ب أ)

دعا نائب الرئيس العراقي نوري المالكي اليوم الأحد إلى إلغاء إجراء الاستفتاء الشعبي في كردستان أو تاجيله.

وشدد المالكي خلال استقباله سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوجلاس ألن سيليمان على "ضرورة إلغاء اجراء الاستفتاء او تأجيله لكونه غير دستوري ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي عامة ولا لصالح الكرد خاصة".

وقال "لن نسمح بقيام إسرائيل ثانية في شمال العراق ونحذر المطالبين بالاستفتاء من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها هذا الاجراء على امن وسيادة ووحدة العراق".

وأضاف أنه يتعين على الجميع "اتباع لغة الحوار الجاد لحل جميع الإشكاليات وفقا للدستور الذي صوت عليه الجميع وعلى قادة الإقليم احترام رغبة الشعب العراقي الرافض للاستفتاء وكذلك مواقف المجتمع الدولي التي جاءت منسجمة مع التطلعات الشعبية والوطنية".

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، كما تمت مناقشة تداعيات قضية إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان.