أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المالكي يدعو إلى إلغاء أو تأجيل استفتاء كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المالكي يدعو إلى إلغاء أو تأجيل استفتاء كردستان

06:35 م الأحد 17 سبتمبر 2017

المالكي يدعو إلى إلغاء أو تأجيل استفتاء كردستان

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي

بغداد (د ب أ)
دعا نائب الرئيس العراقي نوري المالكي اليوم الأحد إلى إلغاء إجراء الاستفتاء الشعبي في كردستان أو تاجيله.

وشدد المالكي خلال استقباله سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوجلاس ألن سيليمان على "ضرورة إلغاء اجراء الاستفتاء او تأجيله لكونه غير دستوري ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي عامة ولا لصالح الكرد خاصة".

وقال "لن نسمح بقيام إسرائيل ثانية في شمال العراق ونحذر المطالبين بالاستفتاء من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها هذا الاجراء على امن وسيادة ووحدة العراق".

وأضاف أنه يتعين على الجميع "اتباع لغة الحوار الجاد لحل جميع الإشكاليات وفقا للدستور الذي صوت عليه الجميع وعلى قادة الإقليم احترام رغبة الشعب العراقي الرافض للاستفتاء وكذلك مواقف المجتمع الدولي التي جاءت منسجمة مع التطلعات الشعبية والوطنية".

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، كما تمت مناقشة تداعيات قضية إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هالي: أمريكا ستدمر إذا اضطرت للدفاع عن نفسها

    أخبار

  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: كوريا الشمالية على وشك تهديد أمريكا

    أخبار

  • مجلس استفتاء كردستان يؤكد موعده ويبعث بوفد إلى بغداد

    أخبار

  • أكراد العراق يحلمون بالاستقلال و"لعبة السياسة" تقف في الطريق (تقرير)

    أخبار

إعلان

d1092e277c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً