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إيران: استفتاء كردستان العراق "يجر المنطقة للفوضى والتقسيم"

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مصراوي Masrawy

إيران: استفتاء كردستان العراق "يجر المنطقة للفوضى والتقسيم"

06:34 م الأحد 17 سبتمبر 2017

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي

طهران (د ب أ)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" إن الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق سيكون "خطأ استراتيجيا" ويهدد أمن واستقرار العراق، و"يجر المنطقة للفوضى والتقسيم".

وقال قاسمي إن الإصرار على إجراء الاستفتاء يتعارض مع العملية السياسية في العراق، ويضرب كل الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء.

وأضاف قاسمي في تصريح لقناة الجزيرة أن الاقتراع المقرر يوم 25 سبتمبر الجاري يهدد العملية السياسية برمتها في بلد لديه ديمقراطية وليدة.

وتابع المتحدث: "نعتقد أنه بإمكان إخواننا وأصدقائنا الأكراد تحقيق طموحاتهم والحصول على حقوقهم كاملة في ظل عراق واحد وديمقراطي، وعبر دستور وطني".

وحذر قاسمي من أن إجراء الاستفتاء في هذه المرحلة لن يجر سوى الفوضى وعدم الاستقرار على المنطقة وعلى كردستان العراق أيضا، واصفا القرار الذي اتخذته قيادة الإقليم بالمتعجل وغير المحسوب.

كما حذر من أن انفصال كردستان العراق "سيكون أشبه بكارثة تتعرض لها المنطقة".

وكان رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني أكد المضي في إجراء الاستفتاء رغم محاولات دفعه للعدول عن هذه الخطوة، وقد حذرت تركيا بدورها من تداعيات خطيرة لهذا القرار، كما أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى أعلنت أنها لا تدعم الاستفتاء في هذه المرحلة على الأقل.

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