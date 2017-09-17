مستشار الأمن القومي الأمريكي: كوريا الشمالية على وشك تهديد أمريكا بسلاح نووي
مستشار الأمن القومي الأمريكي: كوريا الشمالية على وشك تهديد أمريكا بسلاح نووي
06:33 م الأحد 17 سبتمبر 2017
هربرت ماكماستر
واشنطن - (أ ش أ):
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر إن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة للتحرك بشكل عاجل ردًا على تهديد كوريا الشمالية النووي.
وأضاف ماكماستر في تصريح أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن كوريا الشمالية على وشك تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بسلاح نووي.
وتابع: "إن بلاده يجب أن تتحرك بشكل عاجل في طريقين أحدهما فرض العقوبات على بيونج يانج والآخر تجريب الدبلوماسية معها إلى جانب الاستعداد للخيار العسكري في حالة الضرورة".
وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي آخر فوق اليابان، الجمعة الماضي، مما أدى إلى تصاعد حالة التوتر في المنطقة بعد إجراء بيونج يانج اختبار نووي كبير في مطلع الشهر الجاري.
وبخصوص احتمالية ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الشمالية عسكريا في حالة عدم تخلصها من أسلحتها النووية، قال ماكماستر: "إن كل الخيارات متاحة".
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
هالي: أمريكا ستدمر كوريا الشمالية إذا اضطرت للدفاع عن نفسها
-
المالكي يدعو إلى إلغاء أو تأجيل استفتاء كردستان
-
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب تسليم ملف كوريا الشمالية لوزير الدفاع
-
واشنطن بوست: التطهير العرقي في ميانمار الأكثر وحشية في العالم منذ
إعلان
إعلان