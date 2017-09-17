إصابة 4 سائحات أمريكيات بمادة حارقة في فرنسا
إصابة 4 سائحات أمريكيات بمادة حارقة في فرنسا
06:28 م الأحد 17 سبتمبر 2017
الشرطة الفرنسية
مارسيليا - (أ ش أ):
أفادت مصادر أمنية فرنسية بتعرض 4 سائحات أمريكيات، الأحد، لاعتداء بمادة حارقة في محطة قطار (سان شارل) بمدينة مارسيليا جنوب شرقي فرنسا، مما أسفر عن إصابتهن في الوجه والساق.
وأشارت المصادر إلي أن الشرطة أوقفت منفذ الاعتداء، وهي سيدة (41 عاما) سبق علاجها من اضطرابات نفسية، واعترفت بارتكابها هذا الأعتداء لتعرضها لهجوم مماثل في شبابها، حيث كان بحوزتها صورا تظهر الإصابات التي تعاني منها.
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