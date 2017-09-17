جامعة الأزهر تحيل صبري عبدالرؤوف وسعاد صالح للتحقيق
جامعة الأزهر تحيل صبري عبدالرؤوف وسعاد صالح للتحقيق
06:41 م الأحد 17 سبتمبر 2017
الدكتور صبري عبد الرؤوف
كتب ــ محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إحالة الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن، والدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقة بكلية الدراسات الإسلامية والعرية للتحقيق، فيما نسب إليهما من أقوال وفتاوى بوسائل الإعلام تخالف المنهج الأزهري.
وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها اليوم الأحد، أن التحقيق مع عبدالرؤوف وصالح سيشمل ظهورهما بوسائل الإعلام المختلفة دون أخذ إذن من الجامعة.
وأثارت فتوى الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بإباحة معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين.
كانت الجامعة استدعت "عبدالرؤوف"، للاستعلام عن فتواه بشأن معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة.
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