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جامعة الأزهر تحيل صبري عبدالرؤوف وسعاد صالح للتحقيق

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مصراوي Masrawy

جامعة الأزهر تحيل صبري عبدالرؤوف وسعاد صالح للتحقيق

06:41 م الأحد 17 سبتمبر 2017

جامعة الأزهر تحيل صبري عبدالرؤوف وسعاد صالح للتحقيق

الدكتور صبري عبد الرؤوف

كتب ــ محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إحالة الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن، والدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقة بكلية الدراسات الإسلامية والعرية للتحقيق، فيما نسب إليهما من أقوال وفتاوى بوسائل الإعلام تخالف المنهج الأزهري.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها اليوم الأحد، أن التحقيق مع عبدالرؤوف وصالح سيشمل ظهورهما بوسائل الإعلام المختلفة دون أخذ إذن من الجامعة.

وأثارت فتوى الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بإباحة معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين.

كانت الجامعة استدعت "عبدالرؤوف"، للاستعلام عن فتواه بشأن معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة.

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