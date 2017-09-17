رامي السبيعى يحقق إنجازًا غير مسبوق في بطولة مستر أولمبيا

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حصل المصري رامى السبيعى بطل كمال الأجسام، والملقب بـ"big ramy"، على المركز الثانى ببطولة مستر أولمبيا صباح اليوم الأحد، بعد أن تجاوز التصفيات النهائية وترشح للمراكز الثلاثة الأولى أمس.

و ينظم تلك البطولة العالمية الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، ويعد الفوز بهذه البطولة أرفع الأوسمة فى كمال الأجسام للمحترفين.

ويعد حصول «رامى» على المركز الثانى هو أكبر إنجاز حققه بطل مصري فى تاريخ هذه الرياضة على وجه العموم .

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سبق وأن توج «بيج رامي» بطلا لبطولة أرنولد كلاسيك، التى استضافتها مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بحضور الممثل الأميركى الشهير أرنولد شوارزينجرعلى جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة "هامر"، ويعد السبيعى أول عربى ومصرى يفوز بجائزة "أرنولد".

وكان قد حصل لاعب كمال الأجسام على المركز السابع فى بطولة مستر أولمبيا 2014، متفوقًا على النجم الأمريكى فيكتور مارتينيز الذى حل ثامنًا، كما حضد المركز الخامس في البطولة عام 2015، وحقق المركز الرابع العام الماضي قبل أن يحقق انجازا كبيرًا العام الحالي بحصد المركز الثاني.