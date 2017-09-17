رئيس جامعة القاهرة: استقبلنا31 ألف طالب وطالبة في العام الجديد

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استقبلت 31 ألف طالب وطالبة بالعام الجامعي الجديد 2017-2018، مهنئاً إياهم بترشحهم لجامعة القاهرة، موضحًا أنها من أعرق وأقدم الجامعات المصرية.

وأضاف الخشت، خلال كلمته بافتتاح أسبوع التوعية بجامعة القاهرة، اليوم الأحد: "الجامعة لكل المصريين ولا يوجد بها تمييز على الإطلاق".

ولفت إلى أن استقبال الطلاب بدأ منذ الكشف الطبي من خلال طلاب الجامعة القدامى، وذلك لتقريب المستجدين للجامعة، والتأكيد على أنهم أحد أفراد الجامعة وليسوا بغرباء عنهم، مشيرًا إلى أن جميع الحقوق محفوظة للطلاب ولكن عليهم واجبات، فأخذ الحق يتقدمه الواجب، مشيرًا إلى أن الحرية التزام وانتظام.

​

جاء ذلك عقب افتتاح "أسبوع التوعية" الذي تنظمه جامعة القاهرة، لطلابها الجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك على مدار ٥ أيام بدءً من اليوم الأحد.

ويستهدف أسبوع التوعية، تعريف الطلاب الجدد بجامعتهم وتاريخها ومرافقها والمشاريع الإجتماعية والخدمية بها، والأماكن المهمة له فى الجامعة، وإحاطته بتفاصيل مجتمعه الجديد، والتعرف على زملائه الجدد وكذلك القدامى الذين سيشاركون فى استقباله.

وتقام فعاليات الأسبوع باستقبال الطلاب الجدد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمشاركة طلاب قدامى من مختلف الكليات، ويتم عرض مواد فيلمية عن تاريخ نشأة الجامعة، وخريطة مبسطة لكليات جامعة القاهرة، والوحدات الاجتماعية والخدمية بالجامعة، ومشاهير الخريجين. كما يتم تكريم بعض خريجي الجامعة من الفنانين والكتاب والشعراء ويختتم اليوم الأول بعرض فنى لفريق الجامعة المسرحي.