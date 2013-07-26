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الحلقة (13) من "حدود شقيقة": "المختار" يوافق على الاستماع لمطالب المعتصمين

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الحلقة (13) من "حدود شقيقة": "المختار" يوافق على الاستماع لمطالب المعتصمين الحلقة (13) من "حدود شقيقة": "المختار" يوافق على الاستماع لمطالب المعتصمين

كتب : سهيلة حامد منذ 2 دقيقة

استنكر مساعد مختار ضيعة "أم النور" إرسال المختار رسالة سرية إلى ضيعة في الحلقة (13) من مسلسل "حدود شقيقة"، دون أن يعلموا بمضمونها.

أكد مختار "أم النور" أن الرسالة كانت لدعم التنسيق والعلاقات بين الضيعتين.

أصيب مختار بغضب شديد بعد أن واجه منامًا سيئًا أزعجه، فدخل مساعده إلى غرفته مسرعا ليخبره باعتصام مهران نجله وأهالي الضيعة ضده.

انزعج مختار من اعتصام نجله الذي رفع لافتة "بدي اتجوز"، فيما رفع الآخرين مطالبهم بعبارة "لا للاحتقان"، انضم لهم "سليم بيك"، ألد أعداء "المختار" لتنفيذ خطة للاعتصام، مماأصاب "المختار" بالانزعاج.

وافق "المختار" على الاستماع إلى مطالب المعتصمين، وبدأوا يفكرون في المطالب التي سيعرضونها عليه.

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DMC

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