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روسية تتهم شقيقة زوجها باختطاف طفليها بالعجوزة.. والأخيرة: "معايا حكم محكمة"

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مصراوي Masrawy

روسية تتهم شقيقة زوجها باختطاف طفليها بالعجوزة.. والأخيرة: "معايا حكم محكمة"

05:51 م الأحد 17 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

تقدمت موظفة بوزارة الشؤون الاجتماعية بروسيا، ببلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، تتهم شقيقة زوجها "لارا م."، 35 سنة، موظفة بوزارة الري، بأخذ طفليها.

مقدمة البلاغ قالت إنها عام 2011، تزوجت من شقيق المشكو في حقها، وأنجبت منه طفلين، إلا أنه توفيَّ منذ عامين في حادث أثناء تواجدهما في .

أضافت والدة الطفلين، أنها حضرت إلى ، وأقامت في منطقة بيالكي البيطاش منذ يوم 5 يونيو من العام الماضي بقصد السياحة، مشيرة إلى أنه منذ أسبوعين، حضرت إليها شقيقة زوجها، وطلبت اصطحاب ابنتها الأكبر "4 سنوات"، للتنزه سويا، وتوجهت بها إلى القاهرة، وأخذت طفلها الثاني البالغ من العمر عامين.

تمكنت مأمورية تحت إشراف العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، من ضبط المشكو في حقها التي تقطن بمنطقة ميت عقبة وبصحبتها الطفلين.

وأمام المقدم أحمد الوليلي، وكيل الفرقة، قررت أنها حصلت على حكم من محكمة الأسرة بالوصاية على الطفلين، وقدمت ما يفيد ذلك.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت بحجز عمة الطفلين، وأخذ التعهد اللازم على المبلغة للحضور صباح الغد لسرايا النيابة، إلا أنها أبدت رغبتها في الانتظار صحبة طفليها.

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