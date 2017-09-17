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هآرتس: إدارة ترامب تستبعد حدوث انفراجة في عملية السلام

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مصراوي Masrawy

هآرتس: إدارة تستبعد حدوث انفراجة في عملية السلام

06:27 م الأحد 17 سبتمبر 2017

هآرتس: إدارة ترامب تستبعد حدوث انفراجة في عملية السلام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

غزة - (أ ش أ):

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية النقاب، عن استبعاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقق انفراجة في محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض لصحيفة "هآرتس" إن تحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، أحد الاولويات الرئيسية لترامب، إلا أن اجتماعات الأمم المتحدة ستركز في المقام الاول على قضايا أخرى وستكون بمثابة فرصة للتحقق".

واعتبرت الصحيفة أن محادثات السلام وصلت إلى طريق مسدود، عقب زيارة مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الأخيرة إلى الشرق الأوسط فى أواخر أغسطس الماضى، إثر تزايد الشكوك لدى الجانب الفلسطيني حول عدم إحراز أي تقدم، لأنه لا يوجد مخطط واضح لعملية السلام.

ومن جانبه، قال أحمد مجدلاني، مساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه إذا لم يقدم الفريق الأمريكي إجابات على أسئلتنا هذه المرة، سنعيد النظر في خياراتنا، لأن الوضع الراهن لا يخدم مصالحنا.

هذا المحتوى من

Asha

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