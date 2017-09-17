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عباس يعرب عن ارتياحه لتطورات ملف المصالحة الفلسطينية بجهود مصر

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مصراوي Masrawy

عباس يعرب عن ارتياحه لتطورات ملف المصالحة الفلسطينية بجهود

06:26 م الأحد 17 سبتمبر 2017

عباس يعرب عن ارتياحه لتطورات ملف المصالحة الفلسطينية بجهود مصر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله (د ب أ)
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد عن ارتياحه لما تم التوصل إليه من اتفاق من خلال الجهود المصرية بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس تعبيره عن ارتياحه إزاء اتفاق حل اللجنة الإدارية التابعة لحركة حماس وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وبحسب الوكالة فإن عباس سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته من نيويورك لمتابعة هذا الأمر حيث يشارك حاليا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت حركة حماس أعلنت اليوم عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة، الأمر الذي رحبت به حركة "فتح" التي يتزعمها عباس وأعلنت نيتها استئناف الحوار مع حماس في القاهرة.

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