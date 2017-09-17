سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب تسليم ملف كوريا الشمالية لوزير الدفاع
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب تسليم ملف كوريا الشمالية لوزير الدفاع
06:25 م الأحد 17 سبتمبر 2017
السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي ه
واشنطن - (أ ش أ):
قالت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الأحد، إنه في ظل محدودية الخيارات الدبلوماسية فإنه يسعدها للغاية أن تُسَلم مسؤولية ملف التعامل مع كوريا الشمالية إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس كونه يمتلك العديد من الخيارات العسكرية.
وأضافت هايلي في تصريح أوردته صحيفة (ديلي بيست) الأمريكية: "لقد استنفدنا كل ما يمكننا أن نفعله حيال هذا الأمر داخل مجلس الأمن الدولي"، موضحة أن واشنطن تحاول اللجوء لكل الاحتمالات المتاحة إلا أنها أكدت أن هناك العديد من الخيارات العسكرية المتاحة أيضًا.
وأيد مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر تصريحات هايلي إذ قال إن بلاده يجب أن تتحرك بشكل عاجل في طريقين أحدهما فرض العقوبات على بيونج يانج والآخر تجريب الدبلوماسية معها إلى جانب الاستعداد للخيار العسكري في حالة الضرورة.
ورفضت هايلي توضيح تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بأن كوريا الشمالية ستقابل بالنار والغضب والقوة إذا واصلت تهديد الولايات المتحدة.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
جوتيريش يوجه الدفة في أول رئاسة له للجمعية العامة للأمم المتحدة
-
الرئيس الأفغاني يلتقي ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
موقع أمريكي: ترامب سيكون "مشكلة" الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا
-
الأمم المتحدة توقف الإسقاط الجوي للمساعدات على مدينة دير الزور السورية
إعلان
إعلان