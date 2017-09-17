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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب تسليم ملف كوريا الشمالية لوزير الدفاع

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مصراوي Masrawy

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب تسليم ملف لوزير الدفاع

06:25 م الأحد 17 سبتمبر 2017

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب تسليم ملف كوريا الشمالية لوزير الدفاع

السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي ه

واشنطن - (أ ش أ):

قالت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الأحد، إنه في ظل محدودية الخيارات الدبلوماسية فإنه يسعدها للغاية أن تُسَلم مسؤولية ملف التعامل مع كوريا الشمالية إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس كونه يمتلك العديد من الخيارات العسكرية.

وأضافت هايلي في تصريح أوردته صحيفة (ديلي بيست) الأمريكية: "لقد استنفدنا كل ما يمكننا أن نفعله حيال هذا الأمر داخل مجلس الأمن الدولي"، موضحة أن واشنطن تحاول اللجوء لكل الاحتمالات المتاحة إلا أنها أكدت أن هناك العديد من الخيارات العسكرية المتاحة أيضًا.

وأيد مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر تصريحات هايلي إذ قال إن بلاده يجب أن تتحرك بشكل عاجل في طريقين أحدهما فرض العقوبات على بيونج يانج والآخر تجريب الدبلوماسية معها إلى جانب الاستعداد للخيار العسكري في حالة الضرورة.

ورفضت هايلي توضيح تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد الشهر الماضي بأن كوريا الشمالية ستقابل بالنار والغضب والقوة إذا واصلت تهديد الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha

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