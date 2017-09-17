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اتهامات ألمانية لأنقرة بمراقبة موظفي الدولة الألمان

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مصراوي Masrawy

اتهامات ألمانية لأنقرة بمراقبة موظفي الدولة الألمان

06:24 م الأحد 17 سبتمبر 2017

اتهامات ألمانية لأنقرة بمراقبة موظفي الدولة الألمان

اتهامات ألمانية لأنقرة بمراقبة موظفي الدولة الألما

دوسلدورف (د ب أ)

اتهم هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، قوات الأمن التركية بمراقبة موظفي الدولة الألمان ذوي الأصول التركية أثناء رحلاتهم في تركيا.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن هذا الأمر يمكن أن يسري على موظفي الدولة الألمان " من الشرطيين مرورا بالمترجمين الفوريين وصولا إلى موظفي في الوزارة".

وأضاف الوزير أنه علم بحالات من هذه من ولاية شمال الراين فيستفاليا وتعلقت هذه الحالات بموظفين ذوي أصول تركية عند زيارتهم لذويهم في تركيا وتم توقيفهم عند الحدود، واوضح رويل أن " قوات الأمن التركية ترغب في أن تعرف من هؤلاء الموظفين على سبيل المثال ماذا يفعلون كشرطيين في شمال الراين فيستفاليا وما هي الاتصالات التي قاموا بها".

وحسب رويل، فإن قوات الأمن التركية لم تعرف فقط مهنة هؤلاء الموقوفين بل " علمت بوجود أسر لهم في تركيا ومكان إقامة هذه الأسر".

وتابع رويل أن بعض موظفي الدولة هؤلاء " يتم مراقبتهم بعد ذلك أثناء عطلتهم وتواجدهم عند أقاربهم في تركيا، ما اتسم بطابع تهديدي للأشخاص المعنيين بهذه المراقبة".

وفي رده على سؤال حول الهدف المنشود من هذا الأمر، قال رويل إن السؤال يطرح نفسه حول ما إذا كان من الممكن عبر هذه الطريقة " وبشيء من الضغط اكتساب جواسيس أو مخبرين".

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