مجلس استفتاء كردستان يؤكد موعده ويبعث بوفد إلى بغداد
مجلس استفتاء كردستان يؤكد موعده ويبعث بوفد إلى بغداد
06:23 م الأحد 17 سبتمبر 2017
ارشيفية
أربيل، العراق (د ب أ)
أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن مجلس استفتاء إقليم كردستان قرر إرسال وفد إلى بغداد لإجراء مباحثات خلال اليومين المقبلين، مؤكدا عدم تأجيل الاستفتاء.
وقال المصدر في حديث لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "مجلس استفتاء إقليم كردستان عقد، اليوم، بإشراف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني"، مبينا أن "الاجتماع قرر إرسال وفد إلى بغداد خلال اليومين المقبلين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجتماع أكد مجدداً على عدم تأجيل الاستفتاء".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أمس السبت، استعداد بغداد للتدخل عسكريا إذا أدى استفتاء إقليم كردستان إلى العنف، فيما أصدرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا بيانات رسمية أكدت فيها رفض الاستفتاء ودعت الى إلغائه، الأمر الذي لم تأبه له القيادات الكردية مؤكدة المضي بإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في 25 سبتمبر الجاري.
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