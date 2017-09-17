بريطانيا تخفض مستوى التحذير من عمل إرهابي في البلاد

لندن (د ب أ)

خفضت بريطانيا مستوى التحذير من عمل إرهابي من "حرج" إلى "خطير" ،عقب اعتقال شخصين على خلفية الحادث الإرهابي الذي استهدف احدى قطارات مترو الأنفاق في لندن أمس الأول الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" أن وزيرة الداخلية آمبر رود قالت، اليوم الأحد، إن الشرطة أحرزت "تقدما جيدا" في التحقيقات.

وأضافت رود أن مستوى التحذير " خطير" يعني وجود احتمال كبير لوقوع هجوم، وحثت المواطنين على أن يبقوا "في حالة يقظة وتأهب ".

وأسفر التفجير في محطة "بارسونس جرين" لمترو أنفاق لندن عن إصابة 22 شخصا.