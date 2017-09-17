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محافظ القليوبية يناقش تحديد الأحوزة العمرانية مع "الاستشعار عن بعد"

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يناقش تحديد الأحوزة العمرانية مع "الاستشعار عن بعد"

06:22 م الأحد 17 سبتمبر 2017

جانب من الاجتماع

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة ملف تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة في جميع المراكز والمدن الواقعة في نطاق المحافظة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وأبحاث الفضاء.

حضر الاجتماع مندوبو الهيئة ومديرو التخطيط العمراني والمساحة بالمحافظة.

شهد الاجتماع اتفاقًا على البدء في تدريب 5 من الفنيين والمهندسين على وحدات GIS، ودعم المحافظة من قبل الهيئة ببرنامج تشغيل لتلك الأجهزة.

ناقش الاجتماع أيضًا موقف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إذ جرى الاتفاق على أن تمد الهيئة المحافظة شهريًا بأماكن ومساحات التعديات على أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مزلقانات السكك الحديدية، إذ طالب المحافظ الهيئة بدراسة لتحديد أماكن محددة لإنشاء مزلقانات شرعية وغلق غير الشرعية، حماية لأرواح المواطنين.​

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