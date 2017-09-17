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10 مصابين في انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

10 مصابين في انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

05:48 م الأحد 17 سبتمبر 2017

10 مصابين في انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

ارشيفية

المنيا ـ ريمون الراوي:
أصيب 10 أمناء شرطة، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة شرطة على طريق الصعيد الشرقي بالمنيا.

تلقى مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف بلاغًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة شرطة (دوبل كبينة) على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية البرشا بمركز ملوي، ما أدى إلى إصابة 10 أمناء شرطة.

نُقل المصابون إلى مستشفى ملوي العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.​

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