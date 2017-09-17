فرج عامر: السيسي نجح باقتدار في جعل العالم يهتم بمصر

القاهرة- أ ش أ:

أكد النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرابعة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ72 هو طرح وجهة نظر مصر وشعبها تجاه جميع القضايا الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن العالم كله يعطي أكبر اهتمام لرؤية مصر والرئيس السيسي.

وقال عامر -في بيان اليوم الأحد-، "إن الرئيس السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل مصر تحتل المكانة الدولية والإقليمية المرموقة، مشددًا على أن ذلك الأمر لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء من المصداقية والثقة التى يحظى بها الرئيس السيسي ومصر لدى العالم".

وأضاف: "أن الرئيس السيسي هو أول زعيم عالمي يتحدث أمام هذه المنظمة الأممية وجميع المؤتمرات التي يشارك فيها باسم شعبه العظيم ويعطي لمصر وشعبها حقها كاملا أمام العالم".

وأعلن عامر تأييده التام لمشاركة مصر المستمرة في اجتماعات وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس تحركًا إيجابيا للدولة المصرية، وإدراكًا واضحا لدور ومكانة وتأثير مصر التاريخي والمحوري في محيطها الإقليمى والدولي، مطالبا المجتمع الدولي بأن يسارع في الأخذ برؤية مصر والرئيس السيسي التي طرحها من قبل أمام الأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين مع اتخاذ مواقف حاسمة ضد الدول التي تشجع وتدعم وتمول وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.