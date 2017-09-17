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محافظ الجيزة: جامعة القاهرة تمثل جسرًا يشارك العالم في تقدمه العملي

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مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة: جامعة القاهرة تمثل جسرًا يشارك العالم في تقدمه العملي

05:45 م الأحد 17 سبتمبر 2017

محافظ الجيزة: جامعة القاهرة تمثل جسرًا يشارك العالم في تقدمه العملي

اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

كتب- محمد قاسم:

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن جامعة القاهرة أعرق وأقدم جامعات وثالث أقدم الجامعات في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها أساس النهضة العملية وجسرًا يشارك العالم في تقدمه العملي.

وتوجه الدالي، خلال كلمته بافتتاح أسبوع التوعية بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، للطلاب قائلًا: "يجب أن تعلموا جميعًا أن التفوق مطلب يسعى إليها كل إنسان، ولا يأتي التفوق إلا بعد الكد والاجتهاد والمثابرة وتنظيم الوقت، فعلى الطلاب أن يبذلوا قصارى جهدهم بمحارب العلم من أجل نهضة وطنكم".

ودعا "الدالي"، الطلاب أن يشاركوا ويساهموا جنبًا إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس في استكمال مسيرة العلم للاصطفاف بجوار الجامعات العالمية وأن تتفوق عليهم، مشيرًا إلى أنه يخص طلاب جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة ومواطنيها لبذل قصارى جهدهم لاستكمال أعمال التنمية.

وأعرب محافظ الجيزة، عن سعادته للغاية بالتواجد بحرم جامعة القاهرة، مقدمًا التهنئة لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمن الخشت ولأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعام الجامعي الجديد.

جاء ذلك عقب افتتاح "أسبوع التوعية" الذي تنظمه جامعة القاهرة، لطلابها الجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك على مدار ٥ أيام بدءً من اليوم الأحد.

ويستهدف أسبوع التوعية، تعريف الطلاب الجدد بجامعتهم وتاريخها ومرافقها والمشاريع الإجتماعية والخدمية بها، والأماكن المهمة له فى الجامعة، وإحاطته بتفاصيل مجتمعه الجديد، والتعرف على زملائه الجدد وكذلك القدامى الذين سيشاركون فى استقباله.

وتقام فعاليات الأسبوع باستقبال الطلاب الجدد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمشاركة طلاب قدامى من مختلف الكليات، ويتم عرض مواد فيلمية عن تاريخ نشأة الجامعة، وخريطة مبسطة لكليات جامعة القاهرة، والوحدات الاجتماعية والخدمية بالجامعة، ومشاهير الخريجين. كما يتم تكريم بعض خريجي الجامعة من الفنانين والكتاب والشعراء ويختتم اليوم الأول بعرض فنى لفريق الجامعة المسرحي.

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