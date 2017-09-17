مدير الحجر الصحى يتفقد إجراءات وصول الحجاج بمطار القاهرة

كتب– طه عبيد:

تفقد الدكتور أيمن إمام، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة مع الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، صالات الوصول والإجراءات التي تتم مع الحجاج، وكيفية فحصهم، وطرق الكشف عليهم فور وصولهم.

كما تفقد إمام، حالة الحجر ومتابعة نشاط الإدارة، والتقى مع عدد من الأطباء والعاملين، حيث أكد، خلال اللقاء، عدم وصول حالات وبائية وسط الحجاج المصريين العائدين من الأراضي المقدسة.

وقال مدير الحجر الصحي، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تم زيادة عدد الأطباء والممرضين والمراقبين الصحيين فى المطارات والموانئ، التي تستقبل الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج.

ولفت إمام إلى أنه تم توفير كل الخدمات الطبية اللازمة بداية من الممرض وحتى سيارات الإسعاف المجهزة طبيا.

وأضاف: "حالة الحجاج المصريين العائدين جيدة، ولم تصل أية حالات وبائية وسطهم، وأن الحالتين اللتين تم عزلهما بمطاري القاهرة وبرج العرب للاشتباه فى إصابتهما بفيروس كورونا، تبين أنها سلبية وتم خروج الحالتين من عملية العزل بالمستشفيات".