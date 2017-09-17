أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

14 مصابًا في مشاجرة بين عائلتين في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

14 مصابًا في مشاجرة بين عائلتين في المنيا

05:33 م الأحد 17 سبتمبر 2017

14 مصابًا في مشاجرة بين عائلتين في المنيا

أرشيفية

المنيا ـ ريمون الراوي:

أصيب 14 شخصًا في مشاجرة بالعصي والحجارة اندلعت اليوم الأحد بين عائلتين في عزبة تابعة لمركز ملوي في محافظة المنيا، وذلك على إثر حادث اصطدام دراجة بخارية بشاب.

تلقى مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف إخطارًا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوي بالمشاجرة التي اندلعت في عزبة البرنسة التابعة لمجلس قروي المحرص، وانتقال العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع بحث جنوب، والمقدم علاء جلال رئيس المباحث، إلى موقعها، حيث تبين أنها نشبت بين عائلتي "عبد الرازق" و"عبد الحكيم"، التي سقط من أفرادها 8 مصابين، بينما أصيب من العائلة الأخرى 6 آخرين، بينهم سيدتان.

نُقل المصابون إلى مستشفى ملوي العام وأبوقرقاص المركزي، وأحيلت حالتان إلى المستشفى الجامعي بمدينة المنيا لخطورة وضعيهما، فيما فرضت أجهزة الأمن كردونًا بمحيط العزبة ومنازل العائلتين تحسبًا لتجدد الاشتباكات، وألقي القبض على عدد من الطرفين.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 مصابين في انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

    أخبار

  • 10 مصابين في انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

    أخبار

  • تعميم استمارة تعريفية بأمراض التلاميذ يقدمها أولياء الأمور في المنيا

    أخبار

  • ختام المرحلة الثانية من تدريب القيادات الشابة بالمنيا

    أخبار

إعلان

42647d888d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم

وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم