14 مصابًا في مشاجرة بين عائلتين في المنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

أصيب 14 شخصًا في مشاجرة بالعصي والحجارة اندلعت اليوم الأحد بين عائلتين في عزبة تابعة لمركز ملوي في محافظة المنيا، وذلك على إثر حادث اصطدام دراجة بخارية بشاب.

تلقى مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف إخطارًا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوي بالمشاجرة التي اندلعت في عزبة البرنسة التابعة لمجلس قروي المحرص، وانتقال العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع بحث جنوب، والمقدم علاء جلال رئيس المباحث، إلى موقعها، حيث تبين أنها نشبت بين عائلتي "عبد الرازق" و"عبد الحكيم"، التي سقط من أفرادها 8 مصابين، بينما أصيب من العائلة الأخرى 6 آخرين، بينهم سيدتان.

نُقل المصابون إلى مستشفى ملوي العام وأبوقرقاص المركزي، وأحيلت حالتان إلى المستشفى الجامعي بمدينة المنيا لخطورة وضعيهما، فيما فرضت أجهزة الأمن كردونًا بمحيط العزبة ومنازل العائلتين تحسبًا لتجدد الاشتباكات، وألقي القبض على عدد من الطرفين.​