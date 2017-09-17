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تحويلة مرورية لكسر بماسورة مياه بالكيلو 83 بطريق (الإسكندرية - القاهرة) الصحراوي

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مصراوي Masrawy

تحويلة مرورية لكسر بماسورة مياه بالكيلو 83 بطريق (الإسكندرية - القاهرة) الصحراوي

05:53 م الأحد 17 سبتمبر 2017

تحويلة مرورية لكسر بماسورة مياه بالكيلو 83 بطريق (الإسكندرية - القاهرة) الصحراوي

اللواء عصمت الأشقر

كتب- محمد الصاوي:

أعلن اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إجراء تحويلة مرورية بطريق (الإسكندرية - القاهرة) الصحراوي بسبب كسر ماسورة مياه بالكيلو 83 بمنطقة مرغم.

وأشار اللواء الأشقر، اليوم الأحد، إلى أنه تم الإبلاغ عن كسر بماسورة مياه بالكيلو 83 بطريق (الإسكندرية - القاهرة) الصحراوي، موضحا أنه تم تحويل حركة المرور من طريق الخدمة إلى الطريق الرئيسي، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة التحويلة.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور أنه تم إخطار الشركة الوطنية المشرفة فنيا على الطريق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الماسورة.

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