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تنفيذ 35 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 35 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

05:42 م الأحد 17 سبتمبر 2017

تنفيذ 35 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

حملة امنية

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 35 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 195 حكم جنايات، و11 ألفا و636 حكم حبس جزئي، وألف و998 حكم حبس مستأنف، و16 ألفا و886 حكم غرامات و4 الاف و717 حكم مخالفات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، واخطار النيابات المختصة للتنفيذ.

جارى استمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

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