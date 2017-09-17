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المعمل الجنائي يكشف حصيلة خسائر حريق مخزن بلاستيك بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

المعمل الجنائي يكشف حصيلة خسائر حريق مخزن بلاستيك بأكتوبر

05:39 م الأحد 17 سبتمبر 2017

المعمل الجنائي يكشف حصيلة خسائر حريق مخزن بلاستيك بأكتوبر

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة المعمل الجنائي عن حصلة الخسائر الناجمة عن حريق مخزن بلاستيك في المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر، فجر اليوم الأحد.

وتبين أن الحريق اندلع بمخزن خردة بلاستيك على مساحة ألف متر، وامتدت النيران إلى مخزن مجاور لقطع غيار السيارات المستعملة.

وتمكن رجال الإطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن احتراق محتويات مخزن الخردة، وسيارة ملاكي، وكابينة سيارة نقل "قلاب" متوقفة بمخزن قطع الغيار.

خفير خصوصي معين على حراسة المخزن، أرجع سبب نشوب الحريق إلى ماس كهربائي بمكمبس البلاستيك، ولم يشتبه أو يتهم أحد بالتسبب في نشوبه.

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