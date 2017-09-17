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الجالية المصرية بأمريكا تستقبل السيسي بـ«يا أحلى اسم في الوجود»

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الجالية المصرية بأمريكا تستقبل السيسي بـ«يا أحلى اسم في الوجود» الجالية المصرية بأمريكا تستقبل السيسي بـ«يا أحلى اسم في الوجود»

التحرير

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استقبل عشرات المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك، الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، لدى وصوله المدينة، للمشاركة فى اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حيث تجمع عدد من أفراد الجالية المصرية أمام فندق إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتظارا لوصوله ورفعوا أعلام ، ورددوا هتافات "تحيا مصر"، و"سيسي - سيسي"، كما رددوا أغنية "يا أحلى اسم في الوجود". 

من المقرر أن  يشارك الرئيس السيسي في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث سيلقي الرئيس بيان مصر أمام القمة، الذي يتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت مصر في 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. 

الجالية المصرية فى نيويورك تستقبل السيسي
الجالية المصرية فى نيويورك تستقبل السيسيSRF_1119

الجالية المصرية فى نيويورك تستقبل السيسي

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الجالية المصرية فى نيويورك تستقبل السيسي


الجالية المصرية فى نيويورك تستقبل السيسي

 

 

 

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التحرير

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