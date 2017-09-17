السيسي يصل نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة (صور وفيديو)

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عرضت قناة "on live"، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي بيان مصر أمام الجمعية العامة، يستعرض خلاله رؤية مصر لأوضاع وقضايا المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلًا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيشارك فى قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث سيلقى بيان مصر أمام القمة، الذى يتضمن استعراض الجهود المصرية فى هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة فى قوات حفظ السلام، بعدما شاركت مصر فى 37 بعثة أممية، بإجمالى قوات تجاوز 30 ألف فرد فى "آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا".