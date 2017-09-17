نكشف شروط القرض الفرنسي لمستشفيات الإحالة وتمويل «التأمين الصحي»

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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أول من أمس أن الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع اليونيسيف سوف تمول مشروعات تطوير 709 وحدات صحية بـ5 محافظات بـ31 مليون يورو، وأن المشروع سيتم البدء فيه قبل نهاية العام الجاري.

وتعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) مؤسسة عامة للتمويل التنموي ظلت تعمل لمكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية لعقود طويلة، وأسهمت فى تمويل عدد من المشروعات الهامة في مصر بنحو 941,4 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 103 ملايين يورو منحا مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية دعم الرعاية الصحية، جاءت بعد أكثر من عام من التقييم والعمل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والإسكان، الذى تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية فى شمال وصعيد مصر. ويهدف المشروع الجديد لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات الخمس الأولية التى سيتم تنفيذ التأمين الصحي الاجتماعي الشامل فيها كمرحلة أولى: (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال وجنوب سيناء، الشرقية، الدقهلية)، بالإضافة إلى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي سوف تستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى ضرورة تحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة الموزعة على 69 مستشفى حكوميا.

ماهية مستشفيات الإحالة

تقدم مستشفيات الإحالة المزمع تطويرها وتنفيذ المشروع بها، خدمة طبية ثلاثية لعلاج المرضى وإنقاذ مصابي الحوادث أو مصابي الكوارث الطبيعية، ويشترط بها توافر عدد مناسب من غرف العمليات والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، ومنها آلات جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية وجراحات العظام وآلات الجراحة العامة وأجهزة التنفس الصناعي، إلى جانب عملها الطبيعي في علاج المرضى العاديين المترددين عليها.

وينص القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2017 بشأن مستشفيات الإحالة، على أن يجري التعاقد مع التخصصات المختلفة للطوارئ، مع توافر عدد مناسب من الأطباء والفنيين وأفراد هيئة التمريض وتوافر أشعة سينية ومقطعية ومعمل مجهز لإجراء التحاليل اللازمة للطوارئ.

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شروط القرض

كشفت مصادر خاصة لـ"التحرير" عن تفاصيل أكثر عن المشروع، وحقيقة التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي يعد بمثابة قرض مُيسر، وليس منحة بنسبة فائدة تصل إلى 0.01%، خلال فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، والسداد يكون على 15 عامًا.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء المصري وافق على القرض الدولي مطلع إبريل الماضي، ضمن 4 اتفاقيات وقعتها سحر نصر، وزير التعاون الدولي بقيمة 259 مليون يورو فى مجالات الطاقة والصرف الصحى والصحة، بالإضافة إلى منحة مليون يورو على القرض من أجل تدريب الأطقم الفنية وتنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض، لضمان استدامة المشروع.

حركة نيابات استثنائية

في الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت عن حركة نيابات استثنائية جديدة تنفيذًا لشروط القرض الدولي المخصص لمستشفيات الإحالة، في ما يقرب من 50 مستشفى من مستشفيات القطاع العلاجي أو التأمين الصحي أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو المستشفيات التعليمية أو المؤسسة العلاجية، وانتداب الأطباء الذين يرشحون في هذه الحركة لأحد مستشفيات الأمانة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية مدة 6 أشهر للتدريب على التخصص فور تسلمهم النيابة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الصحة سوف يتم توجيهه لتمويل قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، مع إعادة تطوير وحدات الرعاية الصحية داخل مستشفيات الإحالة في إقليم القناة فى سياق استكمال منظومة التأمين الصحي.

وأضاف أن جزءا من القرض الدولي مخصص لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة.