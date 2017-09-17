تدريبات إضافية لثلاثي الأهلي بأوامر «البدري»

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يخوض ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني، مؤمن زكريا، وليد سليمان تدريبات منفردة على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ورفض البدري، إراحة الثلاثي الفريق الأول مثل بقية زملاءهم الذين حصلوا على راحة سلبية بعد مباراة الأمس أمام الترجي التونسي.

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ويؤدى الثلاثي تدريبات بدنية وفنية على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة التونسي أنيس الشعلالي وفقًا لرغبة البدري لتجهيز الثلاثي لمباراة العودة أمام الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المُقبل، في إياب دور ربع النهائي، بدوري أبطال إفريقيا.