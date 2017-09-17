أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تدريبات إضافية لثلاثي الأهلي بأوامر «البدري»

Google+ Print
تدريبات إضافية لثلاثي الأهلي بأوامر «البدري» تدريبات إضافية لثلاثي الأهلي بأوامر «البدري»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يخوض ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني، مؤمن زكريا، وليد سليمان تدريبات منفردة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. 

ورفض البدري، إراحة الثلاثي الفريق الأول مثل بقية زملاءهم الذين حصلوا على راحة سلبية بعد مباراة الأمس أمام الترجي التونسي.

شاهد أيضا

ويؤدى الثلاثي تدريبات بدنية وفنية على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة التونسي أنيس الشعلالي وفقًا لرغبة البدري لتجهيز الثلاثي لمباراة العودة أمام الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المُقبل، في إياب دور ربع النهائي، بدوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا

عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء

عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء