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جمال علام مرشح لرئاسة رابطة الأندية المحترفة

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جمال علام مرشح لرئاسة رابطة الأندية المحترفة جمال علام مرشح لرئاسة رابطة الأندية المحترفة

التحرير

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كشف مصدر باتحاد الكرة، أن جمال علام رئيس الجبلاية الأسبق، مرشحًا لتولي رئاسة رابطة الأندية المحترفة خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـ «التحرير»، إن الجبلاية تفاضل بين أكثر من أسم من خارج المجلس الحالي لتولي رئاسة رابطة المحترفين، بعدما اشترطت الأندية أن يكون رئيس الرابطة من خارج مجالس إداراتها ومجلس إدارة اتحاد الكرة.

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ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة الثنائى الذى سيمثله فى انتخابات رابطة الأندية فى الأول من أكتوبر المقبل، لاسيما وأن الأندية تمسكت بأن يكون ممثلى الجبلاية فى الرابطة من خارج مجلس ادارة اتحاد الكرة ونفس الأمر أيضا بالنسبة للأندية.

 

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التحرير

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