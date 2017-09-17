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تعرف على موقف الجهاز الفني للمنتخب من «إكرامي والشيخ»

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تعرف على موقف الجهاز الفني للمنتخب من «إكرامي والشيخ» تعرف على موقف الجهاز الفني للمنتخب من «إكرامي والشيخ»

التحرير

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استقر هيكتور ،المدير الفني للمنتخب الوطني، على ضم نفس اللاعبين المحترفين الذين ضمهم لمباراتي أوغندا في تصفيات استعدادًا لمواجهة الكونغو في الجولة الخامسة.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للمنتخب أن كوبر استقر على استبعاد أحمد الشيخ لاعب الأهلي من معسكر الفراعنة المقبل، خاصة وأنه سيضم مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، وبالتالي لا حاجة لضم لاعب آخر في نفس المركز.

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كما رفض «كوبر» استبعاد شريف إكرامي ،حارس مرمى الأهلي، من قائمة الفراعنة، وتمسك بضم الحارس حتى لا يفقد ثقته بنفسه حيث إن الجهاز الفني حريص على مساندة جميع اللاعبين.

وكان كوبر ضم 15 لاعبًا من المحترفين بالخارج للانضمام إلى معسكر الفريق الذي أقيم قبل مواجهتي أوغندا وشهدت القائمة تواجد  كل من عصام الحضري، أحمد المحمدي، محمد عبد الشافي، أحمد حجازي، محمد النني، محمد صلاح، عمر جابر، أحمد حسن عبدالمنعم (كوكا)، محمود عبدالمنعم (كهربا)، محمود حسن (تريزيجيه)، كريم حافظ، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، عمرو وردة، سام مرسي) 

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التحرير

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