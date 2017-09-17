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125 فنانًا يعرضون أعمالهم بالمعرض العام للفنون التشكيلية

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مصراوي Masrawy

125 فنانًا يعرضون أعمالهم بالمعرض العام للفنون التشكيلية

05:35 م الأحد 17 سبتمبر 2017

125 فنانًا يعرضون أعمالهم بالمعرض العام للفنون التشكيلية

وزارة الثقافة

كتبت- نسمة فرج:

ينظم قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، مساء الأربعاء المقبل، الدورة الـ39 للمعرض العام للفنون التشكيلية، والتي فاز بالاشتراك بها 125 فنانًا.

وقال الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إنه سيتم على هامش المعرض تكريم 4 فنانين في هذه الدورة وتقرر إقامة معرض خاص بهم بقاعة الباب وهم: "جابر حجازي، وجميل شفيق، وأحمد شيحا، سعيد حداية".

وأوضح الدكتور حمدي عبدالله، القوميسير العام لهذه الدورة، أن المعرض العام في دورته 39 يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين يمثلون إتجاهات وأجيال مختلفة يعكسون ما وصل إليه الفن المصرى التشكيلى، ويرصد الحركة التشكيلية على مدار عام مضى.

ويشمل برنامج حفل الافتتاح إقامة معرض المكرمون بقاعة الباب "متحف الفن الحديث" في السادسة والنصف مساءً، وفي تمام الساعة السابعة افتتاح المعرض العام بقصر الفنون "بساحة دار الأوبراالمصرية، وفي تمام الساعة الثامنة مساء افتتاح معرض الخط العربي بقاعة إيزيس "مركز محمود مختار"، وتستمر فعاليات هذه المعارض لمدة أسبوع.

يذكر أن إدارة قصر الفنون التشكيلية، أعلنت مؤخرًا أسماء الفائزين بالمشاركة في هذه الدورة وعددهم 126 فنانًا من بينهم 49 فنانًا في مجال التصوير و15 في مجال النحت و19 في مجال التصوير الضوئي، و12 في الخزف وواحد في الخط العربي، و4 في الفنون الفطرية، وواحد في التجهيز في الفراغ، و8 في فن الرسم و14 في مجالات الجرافيك و2 في فنون نسيج.

ودعت إدارة قصر الفنون الفنانين الذين وقع عليهم الاختيار إلى سرعة تسليم أعمالهم الفنية خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 30 أغسطس الماضي كآخر موعد للتسليم.

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