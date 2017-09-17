أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ترحيل إداري بالبحرية الأمريكية لعدم حصوله علي التأشيرة المسبقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ترحيل إداري بالبحرية الأمريكية لعدم حصوله علي التأشيرة المسبقة

05:30 م الأحد 17 سبتمبر 2017

ترحيل إداري بالبحرية الأمريكية لعدم حصوله علي التأشيرة المسبقة

مطار القاهرة

كتب– طه عبيد:

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي، الأحد، موظفًا إداريًا بالبحرية الأمريكية بعد منعه من الدخول للبلاد للقيام بجولة سياحية، لوصوله من ألمانيا بجواز دون تأشيرة دخول مسبقة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الألمانية رحلة رقم 584، القادمة من فرانكفورت، فوجئ رجال الجوازات بإداري بالبحرية الأمريكية، يتقدم بجواز أمريكي رسمي لإنهاء إجراءات وصوله دون تأشيرة دخول مسبقة، للقيام بجولة سياحية.

أوضح المصدر، أنهم قاموا بالاتصال بمكتب الخارجية بالمطار، حيث طلب بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على المسئول الأمريكي، وقامت سلطات المطار بإبلاغ الراكب بعدم السماح له بالدخول تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل وترحيله.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأخر إقلاع الطائرة اليمنية في مطار القاهرة 4 ساعات

    أخبار

  • مصادر دبلوماسية: لم تفرض أي إجراءات جديدة على دخول القطريين إلى

    أخبار

  • راكب يخفي 80 ألف يورو في تليفزيون وسماعة بمطار القاهرة - (صور)

    أخبار

  • طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لمغادرة وفود مؤتمر الشمول المالي

    أخبار

إعلان

c1817679cc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي