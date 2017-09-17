ترحيل إداري بالبحرية الأمريكية لعدم حصوله علي التأشيرة المسبقة

كتب– طه عبيد:

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي، الأحد، موظفًا إداريًا بالبحرية الأمريكية بعد منعه من الدخول للبلاد للقيام بجولة سياحية، لوصوله من ألمانيا بجواز دون تأشيرة دخول مسبقة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الألمانية رحلة رقم 584، القادمة من فرانكفورت، فوجئ رجال الجوازات بإداري بالبحرية الأمريكية، يتقدم بجواز أمريكي رسمي لإنهاء إجراءات وصوله دون تأشيرة دخول مسبقة، للقيام بجولة سياحية.

أوضح المصدر، أنهم قاموا بالاتصال بمكتب الخارجية بالمطار، حيث طلب بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على المسئول الأمريكي، وقامت سلطات المطار بإبلاغ الراكب بعدم السماح له بالدخول تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل وترحيله.