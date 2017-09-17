الداخلية: إصلاح التسريب الذي وقع بخط الغاز ببنها بعد التنسيق مع الأجهزة الفنية المعنية

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إصلاح التسريب الذي، وقع بخط الغاز المار بنطاق قريتي وروره، ودملو، بدائرة مركز شرطة بنها، بعد التنسيق مع الأجهزة الفنية المعنية.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمني – في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأحد – إن بلاغا ورد لشرطة نجدة القليوبية، بوجود تسريب من خط الغاز المار بنطاق قريتي وروره، ودملو، بدائرة مركز شرطة بنها؛ حيث انتقلت على الفور قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، وتم التنسيق مع شركة الغاز المعنية، واصلاح العطل بمعرفة الفنيين.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قِبل الواقعة.