صرخة أم تنقذ طفلها من كابوس الاختطاف على يد 3 سائقين ببولاق

كتب - محمد شعبان:

أنقذ أهالي شارع ترعة عبد العال ببولاق الدكرور طفل شرع 3 سائقين في اختطافه؛ لطلب فدية من والده.

تلقى اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بضبط أحد الأشخاص شرع في خطف طالب بالصف الثاني الإعدادي، يبلغ من العمر 13 سنة.

أمام العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، أكدت والدة الطفل أنها أثناء سيرها رفقة نجلها بالشارع، فوجئت بتوقف سيارة ملاكي ماركة هيونداي النترا نبيتي اللون، ترجل منها شخصان، وشرعا في خطف ابنها بجذبه داخل السيارة، إلا أنها استغاثت بالأهالي، وتمكنوا من ضبط السيارة وقائدها، ولاذ شريكاه بالهرب.

تحريات الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، توصلت إلى أن المتهم المضبوط علم من والدة أحد شريكيه التي تعمل حارسة لقطة أرض مجاورة لمنزل والدة الطفل، أن والده مقاول ميسور الحال، واتفقوا سويا على خطه، ومساومة أسرته على إعادته مقابل دفع فدية.

حُرر محضر بالواقعة، وكلف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، رجال المباحث بضبط المتهمين الهاربين.