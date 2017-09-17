مساعد وزير الداخلية للقناة يتفقد الخدمات الأمنية في السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء زكي صلاح، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، عددًا من الكمائن الحدودية في محافظة السويس، اليوم الأحد، يرافقه اللواء محمد جاد مدير أمن السويس.

تابع مساعد الوزير، خلال الزيارة، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين دور العبادة والمعنية بالطرق وكذلك بالمناطق التجارية في حي السويس والتي تضم عددًا من البنوك.

والتقى مساعد الوزير، على هامش جولته، الضباط والأفراد المعينين بالخدمات، وطالبهم باليقظة التامة، وتوسيع دائرة الاشتباه في محيط المنشآت المستهدف تأمينها، وكذا حسن معاملة الجمهور، وسرعة الاستجابة للبلاغات، وتحقيق أعلى معدلات الأمان.​