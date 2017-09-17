القبض على 4 أشخاص بحيازتهم 860 ألف يوان صيني بأسيوط
القبض على 4 أشخاص بحيازتهم 860 ألف يوان صيني بأسيوط
05:18 م الأحد 17 سبتمبر 2017
يوان صيني
أسيوط - أسامة صديق:
ألقت مباحث الأموال العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، القبض على 4 أشخاص من بينهم أميني شرطة، بحيازتهم 860 ألف يوان صيني.
وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العقيد محمد سويلم، رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام "ع. ع. م"، و"و. أ. ج"، و"ع. ع. أ"، و"س. م. س" من بينهم أميني شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة أبوتيج، لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بأحد المقاهي بمدينة أسيوط وضبط ثلاثة منهم، وبحيازتهم 860 ألف يوان صيني، بما يعادل 2 مليون و311 ألف جنيه مصري، واعترفوا على المتهم الرابع وتم ضبطه.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.
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