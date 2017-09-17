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مصرع مُسن وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع مُسن وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفيوم

04:59 م الأحد 17 سبتمبر 2017

مصرع مُسن وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفيوم

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي موظف بالمعاش مصرعه، وأصيب 6 آخرون، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم سيارتين انتهى بانقلاب إحداها بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

معاينة الرائد محمد الصعيدي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، كشفت أنه أثناء سير سيارة "بيك أب" اتجاه الفيوم، انفجر الإطار الخلفي الأيمن، مما أدى لانقلابها واصطدامها بأخرى ميكروباص من الجانب الأيمن.

أسفر الحادث عن مصرع موظف بالمعاش 62 سنة، وإصابة 6 آخرين من مستقلي الميكروباص بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر، والمصابين إلى مستشفيي (الفيوم العام - الهرم).

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